Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Medipol Başakşehir, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

25 dakika önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas, dayanıklılık, dar alan oyun ve sonuçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Spor
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