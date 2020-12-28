Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligin 15. haftasında dün sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, 2 Ocak Cumartesi günü Akdeniz temsilcisiyle deplasmanda oynayacağı maçın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, bir günlük iznin ardından 30 Aralık Çarşamba günü yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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