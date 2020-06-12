Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ilk bölümde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BaşakşehirFatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ilk bölümde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
13.06.2020 04:34:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçına hazır! - Son Dakika