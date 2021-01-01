Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İdmanın, çift kale maçın ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.

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