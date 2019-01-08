Medipol Başakşehir, Alican Özfesli'yi Transfer Etti
37 dakika önce
Medipol Başakşehir, Altınordu forması giyen Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir
, Altınordu
forması giyen Alican Özfesli
ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. İstanbul
ekibinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcumuz, sezon sonuna dek kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu'da başarılar dileriz" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:46 Kaynak: DHA
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