Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Alican Özfesli'yi Transfer Etti

Medipol Başakşehir, Alican Özfesli'yi Transfer Etti

37 dakika önce

Medipol Başakşehir, Altınordu forması giyen Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Alican Özfesli'yi Transfer Etti, System.String[]
Medipol Başakşehir, Altınordu forması giyen Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcumuz, sezon sonuna dek kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu'da başarılar dileriz" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:46 Kaynak: DHA

Altınordu, Başakşehir, Alican Özfesli, Spor
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