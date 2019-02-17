Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Antalya Deplasmanında

Medipol Başakşehir, Antalya Deplasmanında

21 dakika önce

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir, Antalya Deplasmanında, System.String[]
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor'un 29 puanı bulunuyor.

Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:30 Kaynak: AA

Antalya, Antalyaspor, Başakşehir, Spor
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