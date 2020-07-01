Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
İdman çift kale maçla tamamlandı. Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:41
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