Medipol Başakşehir, Antalyaspor Maçına Hazır
14 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak lider Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak lider Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Teknik ısınma ile devam eden idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmanda tedavisi süren Fransız oyuncu Gael Clichy yer almadı.
Hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:19 Kaynak: AA
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