Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır
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Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın 5'e 2 pasın ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi. Başakşehir, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Medipol Başakşehir ile Antalyaspor yarın saat 16.30'da karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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