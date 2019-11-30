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Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır
6 saat önce
Süper Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:00 Kaynak: AA
Süper Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın 5'e 2 pasın ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi. Başakşehir, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Medipol Başakşehir ile Antalyaspor yarın saat 16.30'da karşı karşıya gelecek.
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