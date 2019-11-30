Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın 5'e 2 pasın ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi. Başakşehir, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Medipol Başakşehir ile Antalyaspor yarın saat 16.30'da karşı karşıya gelecek.