Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Medipol Başakşehir, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bir grup futbolcunun salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer grupta yer alan oyuncuların ise 21 Yaş Altı Takımı ile hazırlık maçı yaptığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Spor
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