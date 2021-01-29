Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
29.01.2021 19:37
Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile evinde karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile evinde karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenman, altyapı direktörü Nedim Yiğit ve a takım yardımcı antrenörü Ekrem Dağ yönetiminde gerçekleşti.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
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