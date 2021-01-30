Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçından notlar

Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynadığı Atakaş Hatayspor karşılaşmasına altyapı direktörü Nedim Yiğit yönetiminde çıktı.

Okan Buruk ile dün yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları süren turuncu-lacivertli ekipte, bu mücadelede Nedim Yiğit ilk 11'i belirledi.

İstanbul ekibi, Süper Kupa'da Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen mücadelenin ilk 11'ine göre iki değişiklikle sahada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de Carlos Ponck ve Azubuike'nin yerine Leonardo Duarte ve Mahmut Tekdemir ilk 11'de görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernades ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

8 eksik

Medipol Başakşehir'de 8 oyuncu sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosunda yer alamadı.

Turuncu-lacivertli ekipte, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Giuliano, Bolingoli ve Junior Caiçara'nın sakatlıkları sürüyor.

Varol Ürkmez için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde dün vefat eden milli takımın eski kalecilerinden Varol Ürkmez unutulmadı.

Ürkmez için, mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.