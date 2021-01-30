Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından

30.01.2021 19:47

Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Medipol Başakeşehir'i 5-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, çok iyi bir futbolla önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Medipol Başakeşehir'i 5-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, çok iyi bir futbolla önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok iyi bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar hırslı bir takım vardı." ifadelerini kullandı.

"Böyle farklı bir galibiyet bekliyor muydunuz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Medipol Başakşehir'de biraz oyuncu anlamında sıkıntı var. Bildiğimiz oyunlarından uzaklar. Bunun da farklı nedenleri vardır. Yoğun bir maç temposuna girdiler. Bunun ötesinde rakip ne kadar eksik olsa da sahada istekli oyuncular vardı. Buradaki galibiyetimiz Medipol Başakşehir'in kötü oynamasından değil, bizim daha çok istememiz ve inanmamızdan oldu. Doğru analiz ve oyunla bunun gerçekleştiğini düşünüyoruz."

Ömer Erdoğan, transfer çalışmalarının da sürdüğünü aktararak, "Transferi düşünüyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Çok zaman kalmadı. Yalnızca oyuncu almak için almayacağız. Rekabeti arttıran, kalite getirecek oyuncuları devre arasında kadromuza katmak istiyorduk. Bildiğimiz oyuncular vardı. İstediğimiz oyuncular oldu ama devre arasında oyuncuları kulübünden koparmak maliyetli oluyor. Diğer oyuncuların da takıma katkı vereceğini düşünmediğimiz için beklemedeyiz. Olursa takımdaki sayımız artar, olmazsa da bu oyuncularımızla sakatlık olmadan yine aynı şekilde sezonu bitiririz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, karşılaşmanın son dakikalarında Boupendza'ya yaptığı faul sonrasında Junior Fernandes ile aralarında yaşanan gerginlikle ilgili ise, "Aaron (Boupendza), Fernandes'e bir çalım attı. Fernandes de kendince haklı olarak tepki gösterdi. Ben kesinlikle oyuncumun hareketini doğru bulmuyorum. Uyarımı yapacağım ama Fernandes'in de oyuncumuza tekme atması doğru değil. Sakatlık olabilir. Maçın bu skorla bitmeye yakın olmasıyla da Fernandes sinirlerine hakim olamadı. Oyuncu bunun doğru olmadığını söyledi, ben de haklı olduğunu ve gereken uyarıları yapacağımızı söyledim. Futbolun içinde zaman zaman olan şeyler." açıklamasını yaptı.

Ömer Erdoğan son olarak, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili şu görüşlerini aktardı:

"Fenerbahçe sezon başında ve devre arasında çok ciddi transferler yaptı. Mesut Özil gibi bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Şampiyonluğu hedefliyorlar. Biz içerideki maçlarımızda rakiplerimize büyük ölçüde üstünlük sağladık. Yine çıkıp galibiyeti arayan bir takım olacağız. Önemli bir maç. Sıralamada üstümüzde olan, şampiyonluğa oynayan bir takımla karşılaşmak bizim de bu günlere tesadüfen gelmediğimizi göstermek için güzel bir fırsat. Bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah galip gelen biz oluruz."

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Başakşehir, Hatayspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika


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