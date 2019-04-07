Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: 2-0

Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: 2-0

26 dakika önce

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal YılmazMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, Emre (Dk. 74 Soner), İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia (Dk. 85 Napoleoni), Robinho (Dk.

Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor: 2-0, System.String[]


STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, Emre (Dk. 74 Soner), İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia (Dk. 85 Napoleoni), Robinho (Dk. 68 Adebayor)

ATİKER KONYASPOR: Serkan - Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Jonsson, Fofana, Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 68 Hurtado), Jahovic (Dk. 68 Yatabare)

GOLLER: Dk. 50 Mossoro, Dk. 69 Visca (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Emre (Medipol Başakşehir) - Hadziahmetovic, Jevtovic (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Mossoro ve 69'uncu dakikada Visca kaydetti. Medipol Başakşehir 61 puanla liderliğini sürdürürken, Atiker Konyaspor 35 puanda kaldı. 

18'inci dakikada Visca'nın ön direğe ortasında Elia topu kontrol etti ve dönerek şutunu çekti. Ağlarla buluşan topta VAR'a başvuran Serkan Çınar ofsayt nedeniyle golü iptal etti. 

30'uncu dakikada Elia atak yönünün solundan çalımlarla ceza sahasına girdi. İçeriye yaptığı sert ortayı kaleci Serkan kornere çeldi.

32'nci dakikada topla rakip ceza sahasına doğru ilerleyen İrfan Can'ın kaleye cepheden gönderdiği şutta kaleci Serkan topu kornere gönderdi.  

36'ncı dakikada sol kanatta Elia'nın pasında ceza sahası dışından kaleyi çaprazdan gören pozisyonda Clichy'nin şutu üstten auta gitti. 

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. 

50'nci dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sağ kanatta Robinho'nun ceza sahası içinde sıfıra inerek içeri gönderdiği top altıpasa düşerken Mossoro, Ali Turan'dan önce topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

59'uncu dakikada Atiker Konyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Milosevic'in kullandığı köşe vuruşunda Filipovic'in kafa vuruşu uzak direğin yanından auta çıktı. 

69'uncu dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Mossoro'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın çaprazdan sert  şutu ağlarla buluştu: 2-0.

76'ncı dakikada Jevtovic'in uzak mesafeden isabetli şutunu kaleci Mert kornere gönderdi. 

89'uncu dakikada Zuta'nın sol çapradan sert şutunu Mert kornere gönderdi. 

89'uncu dakikada Fofana'nın uzak mesafeden şutunu kaleci Mert ceza sahası içine çeldi, Yatabare müsait pozisyonda topa dokunamazken savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

Medipol Başakşehir mücadeleyi 2-0 kazandı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:00 Kaynak: DHA

Serkan Çınar, Atiker Konyaspor, Serkan, Başakşehir, Spor
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