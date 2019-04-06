Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

6 dakika önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor Maçına Hazır, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u yarın saat 19.00'da konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:45 Kaynak: AA

Spor
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