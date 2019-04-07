Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor Maçından Notlar

Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor Maçından Notlar

43 dakika önce

Arda Turan kadroda yokMedipol Başakşehir'den 'Polis Haftası' pankartıAykut Kocaman'dan 5 değişiklik Konyaspor'da 7 isim sarı kart sınırında Konyaspor 7 haftadır galibiyete hasretOlgucan KALKAN / İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında...

Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor Maçından Notlar, System.String[]
Arda Turan kadroda yok

Medipol Başakşehir'den 'Polis Haftası' pankartı

Aykut Kocaman'dan 5 değişiklik 

Konyaspor'da 7 isim sarı kart sınırında 

Konyaspor 7 haftadır galibiyete hasret

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Çınar düdük çaldı. Çınar'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kemal Yılmaz üstlendi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, belindeki sakatlığı sebebiyle Arda Turan'ı maç kadrosuna dahil etmedi. Avcı, Arda Turan'ın yerine Elia'ya ilk 11'de şans tanıdı. Öte yandan sakatlığını atlatan Fransız sol bek Gael Clichy de ilk 11'de görev aldı. Sarı kart cezasını tamamlayan Emre Belözoğlu ise Gökhan İnler'in yerine sahaya sürüldü.

Medipol Başakşehir'in Atiker Konyaspor karşısındaki 11'i şu şekilde: Mert - Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Robinho.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN 'POLİS HAFTASI' PANKARTI

Karşılaşma öncesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yılı sebebiyle Medipol Başakşehir sahaya pankartla çıktı. Turuncu lacivertli ekibin sahaya çıktığı pankartta 'Biz Türkiye'nin emniyetiyiz' yazısı yer aldı.

AYKUT KOCAMAN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında kaybedilen Çaykur Rizespor maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Kocaman, cezalı Skubic'in yerine Opasanenko'ya, Volkan'ın yerine ise Jevtovic'e ilk 11'de görev verdi. Savunmanın göbeğinde Uğur Demirok'u yerine Ali Turan'a şans tanıyan tecrübeli teknik adam, sakat Ömer Ali'nin yerine Fofana, Mücahit'in yerine ise Adis Jahovic'i oynattı.

Atiker Konyaspor'un sahada yer aldığı 11 şöyle: Serkan - Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Jonsson, Fofana, Milosevic,  Hadziahmetovic, Jahovic.

KONYASPOR'DA 7 İSİM SARI KART SINIRINDA

Atiker Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçında 7 isim sarı kart sınırında. Yeşil beyazlı ekipte Uğur Demirok, Abdou Razack Traore, Mustapha Yatabare, Marko Jevtovic, Adis Jahovic, Ali Turan ve Petar Filipovic, Başakşehir maçında sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

KONYASPOR 7 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Yeşil beyazlı ekip Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Çıktığı son 2 maçını kaybeden Konyaspor, son 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Yeşil beyazlılar, Süper Lig'de son olarak sahasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmişti. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:16 Kaynak: DHA

Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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