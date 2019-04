Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor Maçının Ardından

Abdullah Avcı: En iyi oynayan ve en moralli takım biziz Aykut Kocaman: Başakşehir ciddi bir sarsıntıya uğramazsa ipi göğüsler İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi.



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet sonrasında, "Özellikle oyunun akışı sırasındaki oyunu sonlandırma becerimiz Fenerbahçe maçından beri uyumsuz. Bu da ciddi bir özgüven kayması yapıyor. Oyunun ofansif tarafında sonlandırma konusunda problemler yaşamaya başladık. Aranın iyi olacağını düşünüyorduk ama ara bizim için iyi şekilde geçmedi, sakatlıklarımız fazlaydı. Buraya gelirken maç öncesi bakıldığı zaman Galatasaray'ın galip gelmesiyle beraber Başakşehir dünkü maçın etkisiyle enerji yüklenmesi olacak. Oyunun genel gidişatına bakıldığı andan itibaren Başakşehir'i tebrik ederim. Oyunun genel hakimi, kazanmaya yakın tarafı Başakşehir'di. Son zamanlardaki yükselen grafiklerine uygun bir şekilde bize yaşam şansı vermeden kendi oyunlarını dikte etmeyi başardılar. Ligin bundan önceki 15 maçını gol yemeden bir takım için öne geçtikten sonra biraz daha kontrollü, rakibi kaleden uzakta tutma şeklinde oynadılar. 1-0'dan sonraki bölümde aktiviteler yapabilseydik burada biraz daha oyun içinde kalma şansımız olabilirdi. Oyun tutarlarımızı topu aldığımız anda kullanma konusundaki beceri eksikliğimiz ortadan kalktı. Güvenli oyunumuzu daha başarılı gelecek aksiyonlardan uzak kaldık. En büyük problem buydu. İlk yarıyı berabere bitirmeyi bir şekilde başardık. İkinci yarı en kırıcı sıkıntıların olabileceği periyot. Hemen başında kendi organizasyonlarıyla gelen gol ve o andan itibaren işi zorlaştırdı. Jahovic'le çok net, Filipovic'le çok net fırsattan yararlanamadık. 2'nci golden sonra top bizim kontrolümüzde ama oyun Başakşehir'in kontrolünde geçti" açıklamasını yaptı.



KOCAMAN: FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇLARI ŞÖLENDİR



Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ve şampiyonluk yarışı için de Kocaman, "Derbi ile alakalı yorum yapmayayım. Sağlıklı yorum yapamayabilirim. Futbol için uzun bir süre var. Bir haftalık bir süre var. Fenerbahçe - Galatasaray maçları şölendir. Şu an ciddi bir fikstür bir sıkıntısı olmasına rağmen oyun kalitesi, özgüveni kazanmış, saha içinde çok rahat hareket edebilen, doğru oyun karakteriyle ofansif aynı zamanda defansif bir şekilde 16'ncı maçı gol yemeden bitirdiler. Başakşehir ciddi bir sarsıntıya uğramazsa ipi göğüsler" şeklinde konuştu.



Aykut Kocaman, teknik direktör Abdullah Avcı ve Medipol Başakşehir'in oynadığı futbol ile ilgili de, "Hoca son derece iyi gidiyor. Doğrular konusunda gerçekçiliği ve tavrı kendi adına sevindirici bir durum. Başakşehir özellikle geçen sezon oynadığımız maçtan sonra genel oyun tarzını birkaç maç daha devam ettirdi ama sonra değiştirdi. Bütün takımlar onlara karşı bunu yapmaya başladı. Tutucu bir şekilde oyun oynamaya çalışmak şampiyonluğa giden yolda zaman zaman biraz sıkıntılı duruma da dönebiliyordu. Şu anda nispeten karma oyuna döndüler. Artık baskı geldiği andan itibaren direkt oynamaya başladılar. Değişimleri son derece sevindirici. Gelişen takımları ve antrenörleri anlatmak, teşvik etmek bizim görevlerimizden bir tanesi. Marifetli insanları doğru yapan insanları tebrik etmekte fayda var. Başakşehir hala özünü kaybetmeden sahanın her yerini kullanan bir takım. Savunmadan asla ödün vermeden ataklarını yapmaya çalışan, özellikle ikinci toplarda nefes aldırmayan bir takım. Son derece iyi yapıyorlar bunu. Bir takımın neye ihtiyacı varsa onu oynamalı. Şapşalca hücum futbolu savunma futbolu gibi işlere gitmeden doğru oyun oynanmalı. Geçen seneki baskılı oyun Başakşehir yüzündendi. Bugün onların değişkenlği bizi de değiştirdi. Sürekli baskı yapma isteği arka alanda büyük alanlar oluşturmak demektir. Dolayısıyla bugünkü maçta iki değişken vardı. Bizim daha uyumsuzluğumuz ve Başakşehir'in geliştirdiği farklı oyun stili. Mert Günok 60-70 metre savunma arkasına pas atıyor" dedi.



Taraftarın vermiş olduğu destek ve takımın fikstürü için Kocaman, "Bugünkü maç zor gözüküyordu. Sivas maçı da benzer sıkıntılarda olur. Ancak bizim çok büyük bir aksilik olmazsa Sivasspor maçından sonraki sürecimiz normalleşmeye gider. Çok güvendi taraftarlar bana. Ben de bu güveni bildiğim için belki çalışmak istemediğim sezonda buna istinaden geldim. 7 haftalık periyot var. Mümkün olduğunca az yıpranarak sezonu bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki sezon daha ne yaptığını bilen bir takım olmak istiyoruz. Umarım 7 haftalık periyodu az hasar görerek atlatırız" diye konuştu.



AVCI: EN İYİ OYNAYAN VE EN MORALLİ TAKIM BİZİZ



Atiker Konyaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise "Bugün bir oyun planlamıştık. Özellikle rakibin direkt oyunları vardı. Oyun kafa kafaya gittiğinde direkt oyunları çok kullanıyorlardı. Ama geriye düştüklerinde topa sahip olabilen bir takımdı. Bazen set oyunda, bazen geçişli rakip arkasına yapılan koşular vardı. Biz antrenmanda bunları çalışmıştık. İlk gole kadar yüzde 72, ikinci gole kadar ise yüzde 74 ile topa sahip olduk. Oyuna genişlik vermemiz lazımdı. Bu zamana kadar oynadığımız maçlardaki en çok genişliği verdik. Erken final pası yapmamak rakibi topun peşinde koşturmak ve 2-3 kere çevirdiğin zaman bir hamle şansı daha azalıyordu. Bazen erken final pası yaptık. Ama ilk yarı itibarıyla pozisyonlarımız var. Savunma güvenliğini çok iyi aldık. İkili önde kalıp düşürdükten sonra 3+2 ile kalmak bizim için son derece önemliydi. İkinci yarı itibarıyla ısrarla gene iyi bir organizasyon ve topa sahip olma opsiyonları iyi kullanma gibi başlıklar vardı. Golden sonra çalıştığımız organizasyonlarda çalıştığından gol atmak önemlidir. İkinci golü böyle almak mutlu ediyor. 80'den sonra futbolun her anını doğru oynaman lazım. Rakibe bu anlamda 2 tane şut pozisyonu verdik. Visca en yüksek şiddetle koşu yapan oyuncusu, gene katkı sağladı. Takımım oyuna 80 dakika çok sadık kaldı ama son bölümde rakibe biraz uzak kaldık gene gol yemeden net bir skor alarak böyle bir akşamda iyi bir takıma karşı endişe, kaygı ve stresin olacağını düşüsünsek de pas organizasyonları son ana kadar sahada kaldı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, rakibe de sonraki haftalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU TÜRKİYE LİGİNİN EN GÜZEL HAFTASONU OLACAK"



Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadeleleri için de Avcı, "Rakiple ilgili hiçbir şeyim yok. Çünkü en iyi oynayan biziz, en avantajlı olan biziz. Morali son derece iyi olan rakım biziz. Ceplerimiz dolu. 7 hafta 6 puan önemli bir avantaj. Benim için önümüzdeki hafta Türkiye'nin gündemini renklendiren bir müsabaka olacak ama cumartesi maçı önemli. Ligin seviyesi yüksek ve son zamanlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe - Galatasaray maçını bilmiyorum ama önümüzdeki hafta sonu Türkiye liginin en güzel haftasonu olacak. Güzel oyunların olduğu kaotik ve kargaşanın olmadığı, seyir zevki yüksek bir hafta sonu olur diye düşünüyorum" dedi.



Avcı, takımın form durumu ve oyunu hakkında, "4.5 sene evvelden bu sezona. 5'inci sene bitiyor. Başladığımızda bu dışardan göründüğü gibi kolay bir süreç değil. Bu oyun 5'inci senede belki 5'inci oyun. Oyuncu kalitesiyle santim santim işlenen bir oyun. Bunun içinde tekrarlar vardı. Kendimle ilgili şu an itibarıyla mayısın 23'ünde bitecek müsabakalarda Türk futboluna örnek olmaya çalışıyoruz. Oyun kalitesinin sadece buradan değil yurt dışındanda olumlu tepkiler alıyoruz. Belki bununla ilgili bütün ekip sağlıklı çalışıyor. Uluslararası seviyeyi yakalamaya çalışıyoruz ama kolay değil. Umarım oyun kalitesi örnek olan ve bununla ilgili sonucu olan bir kulüp oluruz" diye konuştu.



"KİLİTLENDİĞİMİZ NOKTA KISA VADEDE HEDEFE ULAŞABİLMEK"



Avcı, Aykut Kocaman ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Ben antrenörken o futbolcuydu, sonra teknik adam olarak çalıştı. Geçen sene Kadıköy'de iki maçı da 3-2 kazanmıştık. Biz Aykut Kocaman ya da başkası değil. Oyun kurarken her zaman bir fazlasındır. Önemli olan pas opsiyonlarını iyi kullanabilmektir. Biz bunun üstünde iki üç tane daha opsiyon koyduk. Biz bunu Devilla ile oynarken de Brugge ile oynarken de aynı şekilde oynadık. Topun çok havada dolaştığı, düştüğünde kimin alacağı bir oyunu sevmiyorum. Bazen oyunun anlarında vardır. Bugün oynayan iki stoperimiz orta saha oyuncusu. Onun için oyunu ne kadar geliştirdiğimiz önemlidir. Aykut hocanın takımı sistem takımıdır. Biz de böyle oynadık ve geliştirdik. 7 maç 6 puan adım adım hedefe doğru gidiyoruz" açıklamasını yaptı.



Takımın yaşı ve dinamizmi hakkında ise Abdullah Avcı şunları söyledi: "Şu an itibarıyla kilitlendiğimiz nokta kısa vadede hedefe ulaşabilmek. Hedefe ulaştığımızda ekonomik anlamda ne gibi bir planlama olacak, hedefler ne olacak o tarafından bakmak lazım. Ben uluslararası ligle Türkiye liginin yaş ortalaması anlamında dedim. Biz o oyunları oynuyoruz ama onlar kadar hızlı değiliz. Ligin bir bireye olan rekabeti anlamında söyledim. Bugün itibarıyla yabancı liglerin alt liglerinde bile plan ve organizasyonlar var. Bir yerde durursan geliştiremezsin ve oynattığın oyun da seni sıkabilir" diye konuştu.

