Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor Maçının Ardından - Abdullah Avcı (1)
1 saat önce
- Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor maçının ardından, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.
- Medipol Başakşehir
teknik direktörü Abdullah Avcı
'nın açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor
maçının ardından, Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:57 Kaynak: AA
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