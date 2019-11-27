Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Roma'yı ağırlayacak
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Roma'yı ağırlayacak - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Roma'yı ağırlayacak

6 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde Roma'yı ağırlayacak, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.


Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan turuncu-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach'ın ardından 5 puan ve ikili averajla üçüncü sırada yer alıyor.


İtalya'da oynanan maçta Roma 4-0 kazanmıştı.


Galibiyet turu getirecek


Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 3 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Roma'yla çok önemli bir maç yapacak.


Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:08 
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