Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı
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Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 13 günlük Avusturya kampı sona erdi.

Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 13 günlük Avusturya kampı sona erdi.
Son hazırlık maçını Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile oynayan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından Salzburg Havalimanına gitti.
Medipol Başakşehir kafilesini taşıyan uçak, Salzburg'dan İstanbul'a hareket etti.
Dört hazırlık maçı
Medipol Başakşehir, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynadı.
Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1, üçüncü karşılaşmasında da Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a 5-1 kaybetti.
Turuncu-lacivertli ekip, son hazırlık maçında ise Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:11 Kaynak: AA
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