Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı

Spor
Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir
'in 13 günlük Avusturya
kampı sona erdi.
Son hazırlık maçını Almanya
1. Futbol
Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf
ile oynayan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından Salzburg
Havalimanına gitti.
Medipol Başakşehir kafilesini taşıyan uçak, Salzburg'dan İstanbul
'a hareket etti.
Dört hazırlık maçı
Medipol Başakşehir, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynadı.
Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda
temsilcisi Ajax
'a 2-1, üçüncü karşılaşmasında da Alman ekibi Borussia Mönchengladbach
'a 5-1 kaybetti.
Turuncu-lacivertli ekip, son hazırlık maçında ise Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı.