Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda oyuncular, 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yaptı.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak. 2 Kasım Cumartesi günü rakibine konuk olacak turuncu-lacivertli ekip, idmanın ardından öğle saatlerinde Alanya'ya gidecek.

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:24 Kaynak: AA
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