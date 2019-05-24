Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

7 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'in bugün kadrosuna kattığını duyurduğu yeni transferi Aziz Eraltay, karşılaşmayı tribünden izledi.

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'in bugün kadrosuna kattığını duyurduğu yeni transferi Aziz Eraltay, karşılaşmayı tribünden izledi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PSV'den kadroya dahil edilen 28 yaşındaki oyuncu, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.
Türkiye'de daha önce Bursaspor'da oynayan Aziz Eraltay, turuncu-lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Avcı'dan tek değişiklik
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta Galatasaray ile oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında forma giyen ve sakatlığı nedeniyle bu maçta kadroda yer almayan Emre Belözoğlu'nun yerine Stefano Napoleoni'ye ilk 11'de şans verdi.
Deneyimli teknik adam, takımını Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Visca, Napoleoni, Elia ve Bajic 11'iyle sahaya sürdü.
Eksikler
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu, Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan, maç kadrosuna alınmadı.
İstanbul ekibinde Emmanuel Adebayor da kadroda yer almadı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:15 Kaynak: AA
Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Spor
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