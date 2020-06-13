Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladığı maça ideal 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, kalede Mert Günok'a görev verirken, savunma dörtlüsünü Caiçara, Skrtel, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahasının ortasında Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi oynatan Buruk, önlerinde ise Visca, Aleksic ve Crivelli'yi, en uçta da Demba Ba'yı sahaya sürdü.

Bakan Kasapoğlu'ndan basın mensuplarına hediye

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçında görevli basın mensuplarına hediye gönderdi. Kasapoğlu'nun gönderdiği hediyeler, müsabaka öncesinde basın mensuplarına takdim edildi.

Medya mensuplarının çalışmaları sırasında kullandıkları malzemelerden oluşan hediye paketinin yanında yer alan Bakan Kasapoğlu'nun yazılı mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Spor basınımızın kıymetli temsilcisi. Bütün insanlığın en büyük sınavını verdiği zor günlerden geçerek, yeniden normalleşmenin ilk adımlarını atmaya başladık. Her koşulda özveriyle ifa ettiğiniz görevinizi, pandemi sürecinde de başarıyla sürdürdünüz. Bunun için sizlere minnettarız. Bu yeni dönemde de varlığınızla, emeğinizle Türk sporuna kıymetli katkılar vereceğinize yürekten inanıyorum. Zorlukları birlikte aştığımız gibi çok daha güzel günlere güç birliği ve gönül birliğiyle ulaşacağız. Çünkü 83 milyon aynı takımdayız. Sevgi ve muhabbetle."

Irkçılığa tepki

Medipol Başakşehirli futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini unutmadı.

Ev sahibi ekip, ısınma hareketleri için sahaya üzerinde "#BlackLivesMatter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) ve #IrkçılığaHayır" yazılı siyah tişörtlerle çıktılar.

Sağlık çalışanları unutulmadı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor maçında sağlık çalışanlarına, kale arkasında yer alan pankartla teşekkür etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kale arkası tribünlerde, "Sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm kahraman sağlıkçılarımıza minnettarız." pankartı yer aldı. Tribünlerin bir bölümü de sağlık çalışanlarının maketleriyle süslendi.

Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı pankartlar da boş tribünlere konuldu.

Basın tribününde sosyal mesafeye dikkat edildi

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında basın tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerlerini aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 07:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor
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