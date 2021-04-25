Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Kocaman, deplasmanda 1-0 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de yer alan Mehmet Topal ve Nacer Chadli'nin yerine cezası biten Mahmut Tekdemir ve Fredrik Gulbrandsen'i sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, karşılaşmaya Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Giuliano, Danijel Aleksic ve Gulbrandsen 11'iyle sahaya çıktı.

Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Kıvanç Koral, Mehmet Topal, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu, Ravil Tagir, Enzo Crivelli ve Bolingoli yer aldı.

Şenol Güneş de karşılaşmayı izledi

Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de statta izledi.

Güneş mücadeleyi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte takip etti.

Tuncay Becedek için saygı duruşu

İki gün önce hayatını kaybeden A Milli Takımın eski futbolcularından Tuncay Becedek için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Becedek, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, İzmirspor, Bursaspor ve Kocaelispor formalarını giymişti.