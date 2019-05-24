Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın
4 saat önce
Spor Toto Süper Lig'den 34. ve son hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, istedikleri kadroyu kurmaları halinde gelecek sezon da Antalya ekibiyle yola devam etmek istediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:02 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'den 34. ve son hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir
ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor
'da teknik direktör Sergen Yalçın
, istedikleri kadroyu kurmaları halinde gelecek sezon da Antalya
ekibiyle yola devam etmek istediğini söyledi.
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