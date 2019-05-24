Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın

4 saat önce

Spor Toto Süper Lig'den 34. ve son hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, istedikleri kadroyu kurmaları halinde gelecek sezon da Antalya ekibiyle yola devam etmek istediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'den 34. ve son hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, istedikleri kadroyu kurmaları halinde gelecek sezon da Antalya ekibiyle yola devam etmek istediğini söyledi.
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:02 Kaynak: AA
Başakşehir, Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Avcı: Öncelikle Kulübümle Görüşeceğim Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Stadın İsminin Değiştirilmeyeceğini Açıkladı Beşiktaşlı Taraftarlardan Abdullah Avcı Tepkisi Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:40:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]