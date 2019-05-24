Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Abdullah Avcı

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Abdullah Avcı

3 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Abdullah Avcı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:40 Kaynak: AA
Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Spor
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