Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

77. dakikada hakem Ali Şansalan , ceza sahası içinde Tzavellas'ın elle oynadığını pozisyon sonrası VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen Şansalan daha sonra penaltı kararı verdi.

53. dakikada İrfan'ın ara pasında topu alan Visca'nın sağ taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşunda kaleci Marafona'dan dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir , sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor 'u 2-0 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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