Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, B. Mönchengladbach'a farklı mağlup oldu
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Medipol Başakşehir, B. Mönchengladbach'a farklı mağlup oldu

3 saat önce

Medipol Başakşehir, oynadığı 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 5-1 yenildi.

Medipol Başakşehir, B. Mönchengladbach'a farklı mağlup oldu, System.String[]
Medipol Başakşehir, oynadığı 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 5-1 yenildi.

Avusturya'nın Salzburg şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Turuncu lacivertliler, ilk yarıyı 3-1 geride kapatırken, mücadeleden de 5-1 mağlup ayrıldı. Alman ekibinin gollerini Lainer, Benes, Cuisance, Italiano ve Raffael atarken, Başakşehir'in tek sayısını ise Mevlüt Erdinç kaydetti. - İSTANBUL
Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
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