Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı
Son Dakika Spor Haber

Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı

8 saat önce

Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart'tan Hamburg'a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde üst yönetici Mustafa Eröğüt yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapan 21 yaşındaki oyuncu için sosyal medyadan video da yayınladı.

Berkay Özcan, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


A Milli Takım'da Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıkları başladı
Mario Lemina resmen Galatasaray'da Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı transfer etti! Galatasaray, Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]