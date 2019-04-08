Medipol Başakşehir, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
47 dakika önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş
'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor
maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcuların ise 5'e 2 top kapma ve pas ile dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.
Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 10 Nisan Çarşamba
günü devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:09 Kaynak: AA
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