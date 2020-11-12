Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertli oyuncular, 5'e 2 pas oyununun ardından geniş alanda pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor