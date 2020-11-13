Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
13.11.2020 21:41
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, 5'e 2 pas oyununun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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