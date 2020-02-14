Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, geçen haftaya göre bu zorlu maça 2 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i yedek soyundurup Kevin- Prince Boateng'i ilk 11'de sahaya sürdü. Geçen haftaki Gaziantep FK maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve bir gol atan Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de şans buldu.

Cezalı Gökhan Gönül'ün yerine Lens

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Gönül'ün yerine Jeremain Lens ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir karşısında savunmanın sağında da Lens oynadı. Hollandalı oyuncu, 7 maç sonra ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısının son haftasındaki Gençlerbirliği maçını kaçıran ve devre arasında sakatlanarak Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Lens, geçen haftaki Gaziantep FK mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Lens, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını da sakatlığından dolayı kaçırmıştı.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Loris Karius, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Caner Erkin, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ljajic'in yanı sıra Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz bulundu.

Sergen Yalçın, Douglas Santos ile Pedro Rebocho'yu kadroda tercih etmedi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını zorlu maçta yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Siyah-beyazlılar, maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösterdi.

Okan Buruk'tan tek değişiklik

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ilk 11'de yer verdiği Carlos Ponck'un yerine bu mücadelede Martin Skrtel'e stoperde görev verdi.

Okan Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli takım, sahaya "Vatan size minnettar. İdlib" yazılı pankartla çıktı.