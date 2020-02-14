Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın - Son Dakika

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kaybedecek bir oyun oynamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Çok da kaybedeceğimiz bir maç oynanmadı. Berabere bile kalsak üzüleceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Üretme anlamında çok ciddi sorunlar yaşadık. Pozisyon bulduk ama daha fazlasını da bulabilirdik. Oyunun tamamı bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncularımızın sorumluluk alması ve kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Her şeyimiz iyi, istekli arzulu oyuncularımız var ama rakip ceza alanı içinde üretmemiz, skor yapmamız lazım. Bunu beceremedik." diye konuştu.

"Hiçbir şey yapmayan bir takıma karşı kaybettik"

Kalan maçları kazanıp sezonu olabilecek en iyi noktada bitirmek istediklerini kaydeden Sergen Yalçın şunları kaydetti:

"Hiçbir şey yapmayan bir takıma karşı kaybettik. Bu bizim için daha üzücüydü. Kendimizi daha çok geliştirmemiz, oyunsal anlamda daha fazla çalışmamız lazım. Sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz ama ne kadar iyi bir noktada bitirebiliriz şu anda bilemiyoruz. Maça başlarken 7. sıradaydık. Bunu kapatabilir miyiz, belki bugün kazansak farklı bir bakış açısı olabilirdi. Geride kaldık ama kalan haftalarda kalan maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligi nerede bitiririz bilemiyorum. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Birçok oyuncunun performansından memnunum. Skor bizim için kötü oldu. Kazansaydık farklı bir bakış açısı olurdu. Kaybettiğimiz her maç moralimizi motivasyonumuzu düşürecek. Bunu yukarıda tutmak için çalışıyoruz."

"Kalan haftalar oyuncular için bir kriter olacak"

Kalan haftaların takımdaki oyuncuların geleceği için bir kriter olacağını söyleyen Sergen Yalçın, "Biz göreve başladığımızda zaten camianın, takımın durumu ortadaydı. Bunu bilerek göreve başladık. Puan durumu ve takımın morali sağlıklı değildi. Elimizde bir tek lig var. Kalan haftalar oyuncular için bir kriter olacak. Kimle devam edeceğiz, etmeyeceğiz belli olacak. Antrenmanlara, kaliteye, davranışlara, performansa göre değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken kulübeye uğramamasına değinen siyah-beyazlı teknik adam, "O ara oyuna bakıyordum. İçeri gitmiş olabilir, morali bozulmuş, kızmış olabilir. Normal şeyler bunlar. Onlar da kafalarında yargılamalar yapıyorlar. O nabızlarda bunlar normal şeyler." dedi.

Takımın fizik gücünden memnun olduğunu söyleyen Sergen, "Fizik gücümüzün kötü olduğunu düşünmüyorum. Oyunu genelde rakip alanda oynuyoruz. Diaby 75'ten sonra oyundan biraz düşüyor. Düşebilir. Fizik oyunla ve skorla çok değişebiliyor. Maçın içinde oyuncuların temposunun düşmesi fizik güçlerinin zayıf olması anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

"İstatistik maç kazandırmıyor"

Beşiktaş'ın şut istatistiğinin ev sahibi ekipten fazla olmasına rağmen müsabakayı kaybettiğini soran bir gazeteciye Sergen Yalçın, "İstatistik çok konuşmuyorum, çok sevdiğimiz şeyler değil. İstatistik maç kazandırmıyor maalesef. Gol atmadıktan sonra istatistiğin önemi yok. Bu işin önemli ve küçük bir parçası. Bu oyunun bir sürü parçası var. İstatistiklere bakarak kendimizi avutamayız." diye cevap verdi.

Caner Erkin'in son dakikalarda kullandığı serbest vuruşa sinirlenmesi sorulan Yalçın, "Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adımdan gelip o frikiği atamazsın. Topa çok yakındı, o açıdan sinirlendim. Caner o vuruşları yapabilen bir oyuncu." dedi.

Sergen Yalçın, gelecek hafta Trabzonspor ile oynanacak maçta galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını kaydetti.