Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 30. haftasında 12 Mart Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yapıldı.

Sahada ısınma hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir ve Junior Fernandes'in tedavilerine devam edildi. Nacer Chadli ve Leonardo Duarte ise tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.