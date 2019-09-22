Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
44 dakika önce
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:20 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik programla sona erdiği kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli futbolcular, kampa girdi.
Liverpool 6'da 6 yaptı Jean Michael Seri ilk golünü attı Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz Marcao'nun maç sonu açıklaması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı!