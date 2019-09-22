Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

44 dakika önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik programla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli futbolcular, kampa girdi.

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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