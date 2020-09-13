Medipol Başakşehir, Boli Bolingoli-Mbombo'yu kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde Asbaşkan Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli kulüpte 63 numaralı formayı giyecek.
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