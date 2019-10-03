Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach
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Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach takımları arasında yapılacak 2.

Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach takımları arasında yapılacak 2. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook (İngiltere)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Zakaria, Kramer, Thuram, Plea, Neuhaus, Embolo

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:40 Kaynak: AA
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