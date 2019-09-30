Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçına İngiliz hakem
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Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçına İngiliz hakem

1 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçına İngiliz hakem, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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