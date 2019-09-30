Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçına İngiliz hakem
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:38 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.
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