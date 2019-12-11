Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçına hazır - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçına hazır

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçına hazır, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Borussia Park'ta teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, teknik ekip ve futbolcuların toplu fotoğraf çekimi ile başladı.

Isınma ile başlayan idman, koşu ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmanı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral da izledi.

Borussia Mönchengladbach ile Medipol Başakşehir arasında Borussia Park'ta oynanacak karşılaşma yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:20 Kaynak: AA
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