Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Brezilyalı Futbolcu Robinho'nun Transferi İçin Demir Grup Sivasspor ile...

Medipol Başakşehir, Brezilyalı Futbolcu Robinho'nun Transferi İçin Demir Grup Sivasspor ile...

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Brezilyalı Futbolcu Robinho'nun Transferi İçin Demir Grup Sivasspor ile..., System.String[]
Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:18 Kaynak: AA

Sivasspor, Başakşehir, Robinho, Spor
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