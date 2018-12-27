Medipol Başakşehir, Brezilyalı Futbolcu Robinho'nun Transferi İçin Demir Grup Sivasspor ile...
1 saat önce
Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:18 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Sivasspor'un Yıldız Oyuncusu Robinho'yu Kadrosuna Kattı
Robinho, Medipol Başakşehir'de
Galatasaray'dan Ozan Kabak Açıklaması: Kararı Kendisi Verecek
Beşiktaş'ın Brezilyalı Oyuncusu Vagner Love, Takımdan Ayrılma Kararı Aldı