Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır

7 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazır, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahadaki idman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyununun ardından pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 17.00'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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