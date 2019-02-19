Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Medipol Başakşehir, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

36 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 yenen lider Medipol Başakşehir'de gözler Bursaspor maçına çevrildi.

Medipol Başakşehir, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 yenen lider Medipol Başakşehir'de gözler Bursaspor maçına çevrildi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor ile 23 Şubat Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmanda diğer futbolcular ise pas, çabukluk ve şut çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Tedavisi süren Fransız oyuncu Gael Clichy, antrenmanda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 21 Şubat Perşembe günü devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:14 Kaynak: AA

Antalyaspor, Bursaspor, Başakşehir, Spor
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