Medipol Başakşehir, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 yenen lider Medipol Başakşehir'de gözler Bursaspor maçına çevrildi.

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 yenen lider Medipol Başakşehir'de gözler Bursaspor maçına çevrildi.



Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor ile 23 Şubat Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.



Antrenmanda diğer futbolcular ise pas, çabukluk ve şut çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.



Tedavisi süren Fransız oyuncu Gael Clichy, antrenmanda yer almadı.



Turuncu-lacivertli takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 21 Şubat Perşembe günü devam edecek.

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