Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçı Tatil Edildi - Göksel Gümüşdağ

Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçı Tatil Edildi - Göksel Gümüşdağ

46 dakika önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yarına ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yarına ertelenen Medipol Başakşehir- Bursaspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüş açısının düşmesi nedeniyle bu kararın alındığını belirterek şöyle konuştu:

"Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Başkanı uğurladık, araca bindirdik. Tabi inanılmaz bir hava var. Yoğun bir tipi şeklinde. Aslında zemindeki kardan çok, sürekli temizleniyor ama ondan daha önemlisi görüş anlamında. Görüş sıkıntısı var, gerek hakem açısından, gerek kaleciler, oyuncular açısından. Dolayısıyla hakemin takdiri bu yönde. Bursaspor kulüp başkanımız da biz de bu karara katıldık. Yarın aynı saate bir daha bakılacak ona göre karar verilecek. Tabi bu kadar ağır bir şart olacağını düşünmüyorduk. Anadolu yakasına bakıyorsunuz, ben köprüden geçtim hiç bir şey yoktu. Burada daha ağır şartlarda bir hava var. Buna öngörmek çok mümkün olmuyor. Yarın öğleden sonra herhalde hava daha yumuşuyor. Bir daha denenecek. Hava iyi olursa hakemin kararı ile tekrar oynayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:04 Kaynak: AA

Medipol Başakşehir Fk, Başakşehir, Göksel Gümüşdağ, Bursaspor, Spor
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