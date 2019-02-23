Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçı Tatil Edildi (2)
1 saat önce
- Futbolculardan detaylar İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.
- Futbolculardan detaylar İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir- Bursaspor
karşılaşması, İstanbul
'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:02 Kaynak: AA
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