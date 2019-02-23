Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçı Yarın Oynanacak
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edilen Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, yarın saat 19.00'da kaldığı yerden devam edecek.
Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edilen Medipol Başakşehir- Bursaspor
karşılaşması, yarın saat 19.00'da kaldığı yerden devam edecek. Türkiye Futbol
Federasyonunun internet sitesindeki maç programı sayfasında, karşılaşmanın yarın saat 19.00'da 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda oynanacağı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya
tarafından 5. dakikada tatil edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:20 Kaynak: AA
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