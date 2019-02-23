Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçına Kar Engeli

Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçına Kar Engeli

1 saat önce

Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının 5. dakikasında hakem Halis Özkahya, yoğun kar yağışı nedeniyle mücadeleyi durdurarak soyunma odasına girdi.

Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçına Kar Engeli, System.String[]
Medipol Başakşehir- Bursaspor maçının 5. dakikasında hakem Halis Özkahya, yoğun kar yağışı nedeniyle mücadeleyi durdurarak soyunma odasına girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. İstanbul genelinde devam eden ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle mücadelenin hakemi Halis Özkahya, karşılaşmayı durdurarak soyunma odasına girdi. Özkahya'nın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyet de soyunma odasının yolunu tuttu. Edinilen bilgiye göre Halis Özkahya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınacak bilgiye göre müsabakanın devam edip etmeyeceğine karar verecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:25 Kaynak: İHA

Halis Özkahya, Bursaspor, Başakşehir, Spor
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