Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçına Kar Engeli
1 saat önce
Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının 5. dakikasında hakem Halis Özkahya, yoğun kar yağışı nedeniyle mücadeleyi durdurarak soyunma odasına girdi.
Medipol Başakşehir- Bursaspor
maçının 5. dakikasında hakem Halis Özkahya
, yoğun kar yağışı nedeniyle mücadeleyi durdurarak soyunma odasına girdi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. İstanbul
genelinde devam eden ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'nda da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle mücadelenin hakemi Halis Özkahya, karşılaşmayı durdurarak soyunma odasına girdi. Özkahya'nın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyet de soyunma odasının yolunu tuttu. Edinilen bilgiye göre Halis Özkahya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden alınacak bilgiye göre müsabakanın devam edip etmeyeceğine karar verecek. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:25 Kaynak: İHA
Başakşehir-Bursaspor Maçı Ertelendi, Sosyal Medya Yıkıldı
Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik'ten Başakşehir'e Kar Göndermesi
Bursasporlu Ertuğrul Ersoy: Biz Sahada Kalmak İstedik
Ahmet Çakar, Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçını Erteleyen Halis Özkahya'ya Sert Tepki Gösterdi