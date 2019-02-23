Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçına Kar Engeli
37 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Medipol Başakşehir
- Bursaspor
karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya
tarafından tatil edildi. 3'üncü İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya 5'inci dakikada oyunu durdurup soyunma odasına gitti. Yapılan görüşmelerin hakem Özkahya, iki takım temsilcilerine maçın tatil edildiğini bildirdi. Tatil edilen mücadelenin yarın aynı saatte 5'inci dakikadan itibaren oynanması planlanıyor.
Öte yandan iki takım taraftarları maçın tatil edildiğinin stadyum hoparlörlerinden anons edilmesinin ardından stattan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:42 Kaynak: DHA
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