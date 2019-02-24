Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçından Notlar

Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçından Notlar

41 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi dün akşam saat 19.00'da başlamış ancak hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya'nın tarafından 5'inci dakikada tatil edilmişti.

Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçından Notlar, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi dün akşam saat 19.00'da başlamış ancak hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya'nın tarafından 5'inci dakikada tatil edilmişti. Bugün aynı saatte kaldığı yerden devam eden mücadele, Medipol Başakşehir yedek kulübesinden Caiçara'nın taç atışıyla başladı.

Saat 17.00'de hakem Halis Özkahya ve yardımcıları sahaya geldi ve zeminde incelemelerde bulundu. Özkahya 17.45'te 2'nci incelemeyi gerçekleştirdi ve takımlar ise saat 18.00 gibi ısınmak için sahaya çıktı.

İKİ TAKIM DA AYNI KADROLARLA SAHADA 

Bugüne ertelen Medipol Başakşehir - Bursaspor maçında iki takım da aynı kadrolarıyla sahada yer aldı. Medipol Başakşehir; Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda ve Robinho ilk 11'iyle sahaya çıkarken, Bursaspor; Muhammed, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Lima, Shehu, Latovlevici, Sakho kadrosuyla sahada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:01 Kaynak: DHA

Halis Özkahya, Bursaspor, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik'ten Başakşehir'e Kar Göndermesi Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları

Hakemden Skandal Karar, Avni Yıldırım'ın Hakkını Yediler Fikret Orman ile Ali Koç, BJK TV-FB TV Ortak Yayınında Konuşacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 19:42:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir - Bursaspor Maçından Notlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]