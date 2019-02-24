Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçından Notlar

Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçından Notlar

17 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 5. dakikada tatil edilen Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, kaldığı yerden tekrar başladı.

Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçından Notlar, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 5. dakikada tatil edilen Medipol Başakşehir- Bursaspor karşılaşması, kaldığı yerden tekrar başladı.

Karşılaşma, dün maçın durdurulduğu anda olduğu gibi Medipol Başakşehirli oyuncuların taç atışıyla sürdü.

Özkahya sahayı iki kez kontrol etti

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda maç saatine kadar kar temizleme çalışmaları devam etti.

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya, saat 17.00'de ve 17.45'te iki kez sahaya çıkarak zemini kontrol etti.

Özkahya, ısınma hareketleri sırasında saha kenarına gelerek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, Riva'daki VAR merkezi ile iletişime geçilerek kontrol edilmesini de istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Bursaspor, Başakşehir, Spor
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